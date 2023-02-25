Общество 25 февраля 2023, 22:58 Лидера группировки «ЧВК Редан» отправили под домашний арест — СМИ ТАСС: суд арестовал одного из лидеров «ЧВК Редан» из-за нападения в московском метро Telegram

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Один из лидеров молодежной неформальной группировки «ЧВК Редан» обвиняется нападении на сверстника в московском метро. Как сообщили ТАСС Черемушкинском суде, молодого человека отправили под домашний арест.

«Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего обвиняемого по статье „Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия“», — сказали в суде.

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При этом Следственный комитет просил отправить парня в СИЗО в качестве меры пресечения, но суд избрал другую меру.

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По данным следователей, вечером 23 февраля в вестибюле станции метро «Лубянка» неизвестные напали на 15-летнего подростка. Сначала против него применили газовый баллончик, а после жертву избили.

Ранее под домашний арест были отправлены еще трое несовершеннолетних участников этого происшествия. Все четверо, по предварительным данным, являются участниками субкультруры «Редан».

О группировке заговорили после публикаций в соцсетях и СМИ кадров с драками якобы ее участников. Предположительно, они устраивают побоища в торговых центрах и метро. У подростков, относящих себя к «Редан», свой стиль в одежде: они носят черную одежду с изображением паука и цифры «4», клетчатые штаны и удлиненные черные прически.

Издание «Дни.ру» ранее опубликовало интервью со специалистом по геймификации, который рассказал, как правильно выстроить отношения детей с девайсами, а также о программах, которые могут помочь в развитии ребенка.