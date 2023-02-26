Общество 26 февраля 2023, 14:13 Серия драк прокатилась по стране после потасовки с участием «ЧВК Редан» — СМИ «112»: потасовка в ТЦ «Авиапарк» с участием «ЧВК Редан» спровоцировала драки по стране "ВКонтакте"

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Стычка подростков в столичном ТЦ «Авиапарк» спровоцировала еще несколько крупных драк с участием несовершеннолетних по всей стране, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, участники неформального движения могут оказаться не реально опасной националистической группировкой, а пострадавшей стороной.

Журналисты сообщили, что в ситуации с драками разбираются полицейские. Они выясняют, действительно ли последователи «ЧВК Редан» являются агрессорами или же на самом деле они стали жертвами обстоятельств. Сами неформалы опровергли обвинения в исповедовании нацистской идеологии, добавил «112». Издание напомнило, что после скандальной потасовки в ТЦ «Авиапарк» подростки нападали на сверстников в Туле, а потом избили человека в Москве.

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Тульский СК проверяет информацию об избиении подростка. В пресс-службе областного ведомства сообщили, что 25 февраля у одного из городских торговых центров напали на 17-летнего молодого человека.

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В тот же день шесть подростков набросились на мужчину на улице Юных Ленинцев в Москве. Прибывшие на место происшествия полицейские не застали виновников драки. Ранее суд отправил под домашний арест одного из лидеров «ЧВК Редан».