26 февраля 2023, 14:13
Серия драк прокатилась по стране после потасовки с участием «ЧВК Редан» — СМИ
«112»: потасовка в ТЦ «Авиапарк» с участием «ЧВК Редан» спровоцировала драки по стране
Стычка подростков в столичном ТЦ «Авиапарк» спровоцировала еще несколько крупных драк с участием несовершеннолетних по всей стране, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, участники неформального движения могут оказаться не реально опасной националистической группировкой, а пострадавшей стороной.
Журналисты сообщили, что в ситуации с драками разбираются полицейские. Они выясняют, действительно ли последователи «ЧВК Редан» являются агрессорами или же на самом деле они стали жертвами обстоятельств. Сами неформалы опровергли обвинения в исповедовании нацистской идеологии, добавил «112». Издание напомнило, что после скандальной потасовки в ТЦ «Авиапарк» подростки нападали на сверстников в Туле, а потом избили человека в Москве.
Реклама
Тульский СК проверяет информацию об избиении подростка. В пресс-службе областного ведомства сообщили, что 25 февраля у одного из городских торговых центров напали на 17-летнего молодого человека.
Реклама
В тот же день шесть подростков набросились на мужчину на улице Юных Ленинцев в Москве. Прибывшие на место происшествия полицейские не застали виновников драки. Ранее суд отправил под домашний арест одного из лидеров «ЧВК Редан».
Драки
Дети
Россия
Полиция
Реклама
Реклама