Омбудсмен раскрыл подробности убийства девушек в Оренбургской области

Преподаватели положительно отзывались об убитых в Оренбургской области девушках. Об этом на своей странице в Instagram написала уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

«Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно», — добавила Анжелика Линькова и сопроводила публикацию черно-белым снимком стелы с названием города Гай.

Ранее Следственный комитет сообщил подробности убийства. Сообщалось, что девушки были студентками медицинского колледжа и снимали квартиру. Позже стал известен предположительный убийца девушек, его имя сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.