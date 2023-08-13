Происшествия 13 августа 2023, 08:51 Около 600 жителей эвакуировали из-за наводнения в Приморье Губернатор Кожемяко: из-за паводка в Спасске-Дальнем эвакуировали 600 жителей Пресс-служба МЧС

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Примерно 600 человек эвакуировали из затопленных районов Спасска-Дальнего и окрестностей в Приморье. Такое заявление сделал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Для эвакуированных в пунктах временного размещения организовано питание. А тем, кто остался дома, продукты и воду подвозят спасатели», — написал он.

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Неравнодушные приморцы, отметил Кожемяко несут вещи и продукты в пункты временного размещения. Он поблагодарил всех, кто не остался в стороне. Всего в Приморье открыли свыше 60 ПВР, рассчитанных на 7,5 тысячи жителей.

Глава края добавил, что вода постепенно уходит. Скоро начнут работать административные комиссии, спасатели помогут разобрать завалы.

Штормовое предупреждение в регионе объявили из-за тайфуна «Ханун». Сильные дожди привели паводкам, вода в реке Кулешовка поднялась на два метра. В Спасске-Дальнем и в селе Спасском ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений, написало РИА «Новости». Ранее оперативную группу центрального аппарата МЧС России направили в Приморский край для устранения последствий наводнений.

Пострадавшими от паводков приморцам поможет Русская православная церковь. Нуждающиеся в социальной помощи и духовной поддержке, могут обращаться с запросами на горячую линию.