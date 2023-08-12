Общество 12 августа 2023, 22:27 РПЦ поможет пострадавшим от стихии жителям Приморья Представитель РПЦ Легойда: церковь поможет пострадавшим от стихии в Приморье Unsplash

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РПЦ вместе с местными властями окажет помощь жителям Приморского края, пострадавшим из-за подтоплений. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской православной церкви с большой обеспокоенностью воспринял информацию о подтоплении ряда населенных пунктов в Приморском крае в результате удара стихии», — добавил он.

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Легойда призвал всех, кому нужна социальная помощь или духовная поддержка, обращаться по номеру единой горячей линии социальной помощи Русской православной церкви: 8-800-70-70-222.

Несколько дней, с 9 по 11 августа, в Приморском крае шли сильные дожди, из-за чего дома и дороги серьезно затопило. Жителей вывозили из домов в пункты временного размещения. В некоторых районах региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

Есть и жертвы. Двое детей в возрасте 10 и 12 лет погибли после того, как их затянуло в водопропускную трубу потопом.