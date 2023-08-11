Происшествия 11 августа 2023, 16:08 Почти 150 человек оказались в ПВР из-за паводка в Приморье Губернатор Олег Кожемяко: 148 человек оказались в ПВР из-за паводка в Приморье

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Почти 150 человек отправили в пункты временного размещения из-за паводка в Приморском крае. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Глава региона указал, что в ПВР оказались 148 жителей Уссурийска, а также Михайловского и Октябрьского районов. Всего в Приморье открыли свыше 60 пунктов временного размещения, рассчитанных на 7,5 тысячи жителей.

«Просьба ко всем, кто находится в зоне подтопления, не рисковать и не затягивать с эвакуацией», — обратился к людям Кожемяко.

Telegram-канал МЧС Приморского края

Губернатор призвал переждать стихийное бедствие в безопасных местах. В первую очередь это касается детей и пожилых людей, подчеркнул глава Приморского края.

Он также поблагодарил правоохранительные органы и экстренные службы, оперативно подключившиеся к спасению людей и откачке воды. Дорожные службы готовы устранять последствия паводка сразу, как уйдет вода, сообщил Кожемяко.

Telegram-канал МЧС Приморского края Telegram-канал МЧС Приморского края Telegram-канал МЧС Приморского края Telegram-канал МЧС Приморского края

Правительство Приморья указало в своем Telegram-канале, что из-за паводка в регионе подтопило более 50 частных домов. По данным властей, только в уссурийский ПВР доставили 124 человека, 20 из них — дети.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в крае ввели Уссурийский, Хорольский, Октябрьский, Яковлевский, Черниговский, Надеждинский и Спасский районы.