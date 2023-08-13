Происшествия 13 августа 2023, 03:25 Опергруппа МЧС вылетела в Приморье для ликвидации последствий наводнений МЧС России: в Приморье вылетела опергруппа для устранений последствий наводнений ГУ МЧС России по Приморскому краю

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Оперативную группу центрального аппарата МЧС России направили в Приморский край для устранения последствий наводнений. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — сообщили в МЧС.

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На регион обрушился тайфун «Ханун», наиболее от ливней пострадал Уссурийск и западные районы края. Из-за перелива прорвало недавно построенную дамбу, в городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков, это больше месячной нормы. Из-за паводка в регионе подтопило более 50 частных домов.

Почти 150 человек отправили в пункты временного размещения из-за паводка. Всего в Приморье открыли свыше 60 пунктов временного размещения, рассчитанных на 7,5 тысячи жителей.