Происшествия 07 июня 2023, 16:22 Данных о жертвах после подрыва Каховской ГЭС не поступало — Сальдо Сальдо: данных о жертвах среди населения после подрыва Каховской ГЭС не поступало Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Данных о жертвах среди гражданского населения в Херсонской области на этот час не поступало. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — подчеркнул он.

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По словам Сальдо, из затопленных населенных пунктов уже эвакуировали 1,5 тысячи человек. Жителей принимают 48 пунктов временного размещения, которые рассчитаны на 2,7 тысячи мест.

Если в верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, обратил внимание врио главы Херсонской области, то в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — прогнозируют наводнение максимальной силы, после чего вода начнется спад воды.

Сальдо опубликовал список затопленных населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС. Ранее местные власти ввели режим ЧС регионального уровня.