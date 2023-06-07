07 июня 2023, 16:22
Данных о жертвах после подрыва Каховской ГЭС не поступало — Сальдо
Сальдо: данных о жертвах среди населения после подрыва Каховской ГЭС не поступало
Данных о жертвах среди гражданского населения в Херсонской области на этот час не поступало. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — подчеркнул он.
Реклама
По словам Сальдо, из затопленных населенных пунктов уже эвакуировали 1,5 тысячи человек. Жителей принимают 48 пунктов временного размещения, которые рассчитаны на 2,7 тысячи мест.
Если в верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, обратил внимание врио главы Херсонской области, то в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — прогнозируют наводнение максимальной силы, после чего вода начнется спад воды.
Сальдо опубликовал список затопленных населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС. Ранее местные власти ввели режим ЧС регионального уровня.
Каховская ГЭС
Владимир Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС
Реклама
Реклама