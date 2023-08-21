Важное 21 августа 2023, 10:51 Огромный столб дыма и языки пламени. Пожар на складе Подмосковья попал на видео МЧС показало видео тушения пожара на улице Ильича в Подмосковье

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Склад с лакокрасочными материалами загорелся на улице Ильича в Богородском городском округе. Кадры с места тушения крупного пожара опубликовали в пресс-службе МЧС России.

На записи видно, что в небо валит огромный столб черного дыма, языки пламени охватили крышу здания. По последним данным, на месте работают более 80 пожарных, огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

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Как уточняли в ведомстве, сложность при тушении пожара создает планировка здания. В помещении находятся лакокрасочные изделия. Причины возгорания пока не известны, специалисты продолжают работу.

Накануне, 20 августа, загорелся склад Ozon в Подольске. Один из очевидцев снял ЧП на видео. На месте работали 49 единиц техники и 132 человека, из здания эвакуировали почти 400 человек, двое пострадали.