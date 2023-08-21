Происшествия 21 августа 2023, 10:24 Пожар начался в административно-складском здании на улице Ильича в Подмосковье МЧС: площадь пожара на складе в Богородском округе достигла 2 тысяч «квадратов» Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Административно-складское здание вспыхнуло 21 августа на улице Ильича в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. На месте работают свыше 80 человек и 25 единиц спецтехники.

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«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, внутри находятся лакокрасочные изделия», — рассказали в ведомстве.

Информация о причинах пожара и пострадавших не поступала. Все подробности уточняются.

Ранее два человека пострадали при пожаре на складе Ozon в Подольске. Возгорание началось утром 20 августа, из шестиэтажного здания до прибытия пожарных эвакуировали 391 человека.