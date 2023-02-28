28 февраля 2023, 12:30
Ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняли
Власти Санкт-Петербурга сообщили о снятии ограничений на полеты
Ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково сняли. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к экстренным службам воздушной гавани.
«Все [ограничения] сняты», — сказал он, уточнив, что это сделали в 11:40.
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Утром во вторник аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. По предварительной информации, в воздушной гавани ввели план «Ковер».
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Власти Петербурга подтвердили приостановку работы аэропорта. В пресс-службе мэрии отметили, что задержка рейсов может составлять до 12 часов, но Пулково и его службы работают в штатном режиме.
Позже в Telegram-канале администрации Санкт-Петербурга уточнили, что небо над городом открыли.
«Небо на Петербургом открыто — все временные ограничения сняты», — подчеркнули в публикации.
Авиакомпания «Россия» скорректировала рейсы из-за закрытия аэропорта. Происшествие отразилось на расписании рейсов из Санкт-Петербурга в Москву, Кировск, Сочи, Калининград и Нижний Новгород.
Позже стало известно, что неопознанный летающий объект заметили в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Первые рейсы после временного закрытия воздушного пространства уже совершили посадку в Пулково.
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