Происшествия 28 февраля 2023, 12:20 Неопознанный летающий объект заметили в 200 километрах от Санкт-Петербурга — СМИ «Фонтанка»: в 200 километрах от Санкт-Петербурга обнаружили неопознанный летающий объект Unsplash

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Неопознанный летающий объект обнаружили в небе в 160–200 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

«По установленной процедуре аэропорт Пулково пока не дает разрешения на взлет и не принимает самолеты. Другой информации Министерство обороны в гражданские службы не сообщило», — отметили журналисты.

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Источник, близкий к властям города, подтвердил, что в воздух на перехват летающего средства подняли истребители. Очевидцы сообщали, что слышали громкий звук, «как на параде».

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Утром во вторник стало известно, что аэропорт Пулково временно прекратил принимать рейсы, а также давать разрешение на вылет. Экстренные службы установили режим «Ковер», согласно которому указанное воздушное пространство обязаны покинуть все самолеты.

Авиакомпания «Россия» предупредила пассажиров, что из-за ограничений работы Пулково возможны задержки рейсов.

Источник ТАСС сообщил, что все ограничения в Пулково сняли с 11:57 по московскому времени.