Происшествия 28 февраля 2023, 10:47 Аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта Telegram-канал «112»: аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта РИА «Новости»

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Петербургский аэропорт Пулково закрыли утром 28 февраля из-за неопознанного летающего объекта, сообщил Telegram-канал «112». По не подтвержденным пока данным, в воздушной гавани ввели план «Ковер».

Данный план вводят в исключительных случаях. Он предполагает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Исключение составляют спасательные или военные суда.

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Все обстоятельства и подробности случившегося уточняются. Согласно данным сервиса Flightradar, на подлетах к Санкт-Петербургу в настоящее время нет ни одного самолета. Аэропорт пока не отправляет и не принимает никакие рейсы.

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