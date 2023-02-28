28 февраля 2023, 10:47
Аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта
Telegram-канал «112»: аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта
Петербургский аэропорт Пулково закрыли утром 28 февраля из-за неопознанного летающего объекта, сообщил Telegram-канал «112». По не подтвержденным пока данным, в воздушной гавани ввели план «Ковер».
Данный план вводят в исключительных случаях. Он предполагает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Исключение составляют спасательные или военные суда.
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Все обстоятельства и подробности случившегося уточняются. Согласно данным сервиса Flightradar, на подлетах к Санкт-Петербургу в настоящее время нет ни одного самолета. Аэропорт пока не отправляет и не принимает никакие рейсы.
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Авиация
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