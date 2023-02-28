Происшествия 28 февраля 2023, 11:13 Власти Петербурга подтвердили приостановку работы аэропорта Пулково Власти Петербурга: Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты РИА «Новости»

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Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, заявили власти города. Объявление опубликовали в официальном Telegram-канале администрации Северной столицы.

В пресс-службе добавили, что задержка рейсов может составлять до 12 часов. При этом власти заверили, что аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

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Причины, по которым Пулково не принимает и не отправляет воздушные суда, в администрации не назвали.

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Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что причиной стал неизвестный летающий объект. Из-за него объявили план «Ковер». Его подают в исключительных случаях. Этот сигнал требует немедленной посадки или вывода из района всех воздушных судов, находящихся в воздухе.

Исключение делается в этом случае только для военных самолетов и воздушных судов, которые выполняют задачи поиска и спасания.

Источник «112» заявил, что в воздушном пространстве над городом сейчас работают два истребителя — Су-35 и МиГ-31. Официально эти данные не подтверждены.