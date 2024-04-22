22 апреля 2024, 12:23
Огонь в производственном здании в Орехово-Зуеве полностью потушили
МЧС: пожар в производственном здании в Орехово-Зуеве ликвидировали
В Орехово-Зуеве потушили пожар площадью 1200 квадратных метров на территории производственного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Подмосковье специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар в производственном здании», — заявили в ведомстве.
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Одноэтажная кирпичная постройка на улице Стачки 1885 года загорелась поздно вечером 21 апреля. К приезду спасателей огонь охватил все здание. В тушении задействовали 56 человек и 19 единиц техники. Возгорание локализовали в 00:35 на площади 1200 квадратных метров, спустя 40 минут ликвидировали открытый огонь. Один человек получил ожоги, его госпитализировали.
На западе Москвы в Очаково-Матвеевском загорелось складское помещение производственного комплекса. Из-под крыши пошел густой серый дым. К месту пожара отправили около 30 расчетов.
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