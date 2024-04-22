Происшествия 22 апреля 2024, 01:38 При пожаре на производстве в Орехово-Зуеве пострадал человек Работника загоревшегося в Орехово-Зуеве предприятия госпитализировали с ожогами РИА «Новости»

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В Орехово-Зуеве огнеборцы локализовали пожар в производственном помещении на площади в 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, пострадал один человек. Работника производства госпитализировали с ожогами.

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На место чрезвычайного происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Местная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Ранее спасатели потушили пожар в Рахмановском участковом лесничестве рядом с деревней Дмитрово Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга. Из-за сильного ветра огонь охватил полтора гектара земли.