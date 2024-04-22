Эксклюзив 22 апреля 2024, 08:27 Загорелся производственный комплекс на западе Москвы Источник «360»: на улице Дорохова в Москве загорелось производственное здание РИА «Новости»

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Утром 22 апреля в Очаково-Матвеевском на западе Москвы произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание производственного комплекса, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали к зданию по улице Генерала Дорохова, 16с7. Из-под крыши одноэтажной постройки размером 40 на 15 метров шел густой серый дым, существовала угроза перехода возгорание на соседнее строение.

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К месту пожара отправили около 30 пожарных расчетов. Они провели разведку и выяснили, что загорелось оборудование в складском помещении. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Крупный пожар произошел ночью на производственной площадке в Орехово-Зуеве. Пострадал один рабочий, его госпитализировали с ожогами. Пожарные локализовали возгорание на площади 1200 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали в 01:15.