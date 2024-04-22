Происшествия 22 апреля 2024, 00:04 Сильный пожар разгорелся на производственном предприятии в Орехово-Зуеве Пресс-служба МЧС

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В Орехово-Зуеве огнеборцы приступили к ликвидации пожара в производственном здании. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

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Ранее в Астрахани произошел крупный пожар на территории общей площади 1200 квадратных метров. Загорелись торговые павильоны и кровля одного из магазинов. Также спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров.

Огнеборцы в Ленинградской области вынесли из горящей квартиры собаку, которая была без сознания. Пожар произошел в одном из домов в городе Мурино.