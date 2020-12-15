Одноклассница владелицы сгоревшего пансионата в Башкирии посчитала пожар случайностью

Одноклассница владелицы сгоревшего пансионата в Башкирии считает, что причиной пожара могла стать случайность. Об этом она рассказала «360».

Дом женщине достался от дедушки. Сначала она сама там жила, потом переехала в соседнюю деревню Махмутово. Женщина воспитывает двоих родных детей и троих приемных.

«По словам одноклассницы, пансионат женщина открыла законно. Пенсионеров в основном привозили из других деревень. Думаю, что вины моей однокласснице в пожаре нет. Это несчастный случай», — рассказала «360» знакомая хозяйки дома престарелых.

В администрации Абзелиловского района рассказали, что пансионат работал легально, но права на круглосуточное пребывание больных владелица дома престарелых не имела.

В МЧС рассказали, что в пансионате отсутствовала система пожаротушения. Проверить заведение на пожарную безопасность не успели.

Пожар в башкирском селе Ишбулдино произошел в ночь на 15 декабря. Сгорел одноэтажный дом с мансардой, который был переоборудован в пансионат для пожилых людей. Из горящего дома смогли выбраться только пять человек, остальные 11 погибли.