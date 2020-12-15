СМИ: руководителя сгоревшего пансионата в Башкирии задержали

«В настоящий момент руководитель задержан», — заявил собеседник агентства. Пока никаких других подробностей задержания нет.

Пожар в частном доме престарелых в селе Ишбулдино произошел ночью 15 декабря. В здании находилось 16 человек. Из них 11 погибли. Остальные смогли выбраться. Трех человек помогла вывести сотрудница пансионата.

Следователи открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование будет контролировать руководство республиканского ведомства.

Местные жители рассказали, что в доме престарелых находились лежачие пациенты. У частного дома престарелых была неплохая репутация. Туда привозили людей из разных районов Башкирии. Некоторые находились в пансионате второй год.

При этом в республиканском МЧС заявили, что в учреждении не было систем пожаротушения. Пансионат зарегистрировали недавно, говорит источник агентства «Интерфакс». Поэтому пожарную безопасность там не успели проверить. Местные власти отметили, что учреждение, хотя и работало легально, не имело права оставлять у себя людей на весь день.