«Тушили всей деревней». Очевидцы пожара в Башкирии рассказали, как помогали спасать пациентов пансионата

В пожаре, который произошел в деревне Ишбулдино, погибли 11 человек. Его помогали тушить все жители деревни, для этого им пришлось таскать воду ведрами. Об этом очевидцы рассказали «360».

Пожар произошел ночью, когда все спали Айшылу, одна из местных жительниц рассказала, что одним из первых возгорание увидел ее муж.

«Дым валил со стороны веранды. Я за пять минут оделась, дошла до пансионата, за это время пламя охватило весь дом. Девушка, которая работает в пансионате, пыталась вытащить больного. Когда она открыла дверь, огонь охватил весь дом», — рассказала женщина.

Айшылу не смогла открыть ворота, поэтому побежала будить соседей. Все помогали тушить дом, таскали воду ведрами. Женщина уверена, что у больных не было шансов спастись.

«У них всегда были закрыты ворота. Раньше работали женщины, которые выпивали. Сейчас работают другие. Хозяйка пансионата заставила работать свою приемную дочку, которая учится в девятом классе. В школу девочка ездит в соседнюю деревню, а после сразу сюда, на работу», — добавила она.

Один из местных жителей рассказал, что у пансионата была хорошая репутация. Там жили пожилые люди с разных районов Башкирии. Хозяйка живет в другой деревне.

Гульназ Нигматуллина, родственница одной из погибших, подтвердила, что условия в пансионате были отличные: пациентов кормили хорошо, водили в баню, дом был большим.

«Умерла свекровь, ей было 66 лет. В пансионате она второй год из-за состояния здоровья. Хотя свекровь могла ходить, но выбраться она бы не смогла, сильно болела. Мы в шоке, что произошел пожар, мы еще ничего не знаем», — рассказала Гульназ.

На место пожара приехал глава Башкирии Радий Хабиров. На месте происшествия он проведет заседание госкомитета по ЧС.

Сотрудники МЧС разыскивают родственников постояльцев, погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии, не у всех есть родные.