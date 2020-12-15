«Шанса спастись не было». Главное о пожаре в пансионате Башкирии, где погибли 11 человек

Частный дом престарелых сгорел этой ночью в Башкирии, погибли 11 человек. Это произошло в селе Ишбулдино. Пансионат был частным, и в нем не оказалось противопожарной системы. Жили там преимущественно пожилые люди или те, кто из-за болезни не мог позаботиться о себе.

Здание по улице Кизильской загорелось в ночь на 15 декабря. Огонь охватил деревянный одноэтажный дом с мансардой. Пламя быстро распространилось по всей его площади — на 72 квадратных метра.

Три часа на тушение

С открытым горением спасатели справились через полтора часа — примерно к 04:30. Столько же потребовалось, чтобы полностью потушить огонь.

Еще в самом начале пожара из пансионата самостоятельно выбрались пять человек. Но во время тушения стало ясно, что внутри осталось много людей.

«В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», — рассказали в ведомстве.

СК опубликовал кадры пожара. Позднее здание превратилось в пепелище: остались только обугленные стены и пустые оконные проемы.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Его расследование руководство республиканского ведомства взяло на контроль. Как уточнил сайт RT, в поселок выехал глава Башкирии Радий Хабиров.

Спаслись только пятеро

Пожар почти полностью уничтожил здание, в котором располагалась автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения „Дом престарелых“». В пресс-службе республиканского ГУ МВД сначала заявили, что в момент начала возгорания в помещении находились 15 человек. Из них четверо выбрались самостоятельно.

Позднее глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков уточнил, что спаслись пятеро. Троих мужчин вывела сотрудница, рассказала газета «Известия». Она помогла людям выбраться через окно.

Тем временем источник в экстренных службах заверил ТАСС, что среди спасенных оказались только сотрудники дома престарелых. Его постояльцами были пожилые люди.

Шанса спастись у них не было, потому что наверху все лежачие больные очевидцы пожара.

Местные жители заявили «360», что в доме престарелых ухаживали за лежачими пациентами. Ворота, за которыми располагалось заведение, всегда были закрыты. Однако репутация у пансионата сложилась неплохая — людей для присмотра привозили из разных районов Башкирии. Некоторые находились в доме престарелых второй год.

«Здесь за ними очень хорошо смотрели, купали, водили в баню, кормили», — рассказала женщина, у которой в огне погибла свекровь.

Личности всех погибших установлены.

Что показали проверки

В республиканском главке МЧС заявили, что пансионат в селе Ишбулдино работал без систем пожаротушения. Зарегистрировали заведение недавно, рассказал «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник. На пожарную безопасность дом престарелых проверить не успели.

Не знали о работе пансионата в Министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии. Об этом заявила глава ведомства Ленара Иванова.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

В администрации Абзелиловского района подчеркнули, что свою деятельность дом престарелых осуществлял легально. Однако права на круглосуточное размещение у него не было.

«Это было действующее социальное учреждение — центр социального обслуживания населения. <...> Однако находиться там круглосуточно люди не могли, такие услуги не предусмотрены», — сказали местные власти.