Происшествия 24 марта 2024, 13:45 Один из террористов перед нападением посетил спектакль в Crocus City Hall «112»: террорист накануне нападения ходил в Crocus City Hall и изучал планировку Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Накануне теракта в Crocus City Hall один из боевиков посетил спектакль в концертном зале. Как сообщил источник Telegram-канала «112», злоумышленника не интересовала культурная составляющая, он хотел осмотреть планировку здания.

«Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», — написали авторы материала.

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Через время он вернулся в концертный зал с автоматическим оружием и подельниками и устроил кровавую бойню.

Источник «112» уточнил, что террористы и до этого несколько раз бывали в Crocus City Hall. Массовое убийство они планировали очень тщательно.

Вооруженные террористы проникли в здание перед концертом группы «Пикник». Преступники в упор расстреливали людей, в том числе детей. Погибшими числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

Террористы планировали уничтожить записи с камер в Crocus City Hall — рассчитывали, что записи сгорят в устроенном ими пожаре. Но видео удалось сохранить, а по ним вычислить преступников. Президент Владимир Путин узнал о теракте в первые же минуты и дал все необходимые указания.