Происшествия 24 марта 2024, 09:22 Террористы попали в зал Crocus City Hall через окно выставочного центра Владелец Crocus City Hall заявил, что террористы проникли в зал через окно ВЦ

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Злоумышленники проникли в концертный зал Crocus City Hall черз окно выставочного центра. О передвижении террористов сообщил РБК собственник площадки Араз Агаларов.

По его словам, боевики ворвались в помещение с автоматами наперевес. Открыли беспорядочный огонь по зрителям и охранникам.

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«Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — пояснил он.

Агаларов назвал теракт самой страшной трагедией за последние два десятка лет.

Вооруженный налет на Crocus City Hall произошел 22 марта вечером перед выступлением рок-коллектива «Пикник». По обновленным данным представителей МЧС, число пострадавших возросло до 152 человек. Погибли от рук террористов 133 посетителя концертной площадки.

На месте ЧП продолжают разбирать завалы. Предположительно, поисковая операция завершится 24 марта. Спасатели уже расчистили более 90 кубометров конструкций.