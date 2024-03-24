Происшествия 24 марта 2024, 12:03 Террористы планировали уничтожить записи с камер в Crocus City Hall Владелец Crocus City Hall: террористы попытались уничтожить записи с камер Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Подозреваемых в теракте в Красногорске удалось отследить и задержать благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в Crocus City Hall. Боевики рассчитывали, что записи сгорят в устроенном ими пожаре, сообщил РБК собственник концертной площадки Араз Агаларов.

Владелец Crocus City Hall пояснил, что администрация здания помогла сориентировать сотрудников МЧС, и они предотвратили пожар в помещении с камерами, сохранив информацию. По этим видеозаписям удалось узнать маршруты отхода, номер автомобиля, который пыталась догнать полиция.

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Агаларов добавил, что террористы не просто планировали перестрелять максимальное количество зрителей, но и заживо сжечь людей в зале. Боевики расстреливали всех, кто попадался им на пути и параллельно заливали все горючими жидкостями, пояснил он.

По его словам, злоумышленники попали в помещение концертного зала через окно выставочного центра. Боевики сразу же начали стрелять в людей и охрану.