Происшествия 19 апреля 2024, 09:45 Один из членов экипажа рухнувшего самолета Ту-22М3 на Ставрополье погиб — СМИ «112»: погиб третий член экипажа разбившегося самолета Ту-22М3 на Ставрополье Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров/Telegram

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Третий член экипажа военного самолета Ту-22М3, который потерпел крушение 19 апреля в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, тело летчика обнаружила поисковая группа. Военный самолет Ту-22М3 потерпел рушение в Красногвардейском округе Ставропольского края после выполнения боевой задачи, когда экипаж возвращался на аэродром базирования.

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По данным Минобороны, летчики успели катапультироваться. Трех членов экипажа поисковая группа эвакуировала.

Боекомплекта на борту самолета не было, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. В результате падения военного самолета разрушений на земле нет.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал первые кадры с места крушения Ту-22М3. Он также подтвердил, что разрушений в результате аварии нет.