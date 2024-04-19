19 апреля 2024, 07:38
Двух летчиков упавшего в Ставропольском крае самолета нашли и отправили в больницу
Владимиров: двух летчиков упавшего в Ставрополье самолета нашли живыми
Двое летчиков из экипажа самолета, который рухнул в Красногвардейском округе Ставропольского края, нашли живыми. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Владимир Владимиров.
«Они живы, везем в больницу», — написал он.
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Глава региона добавил, что на место происшествия выехали «все службы».
О падении самолета в поле Владимиров информировал в 06:57. Он опубликовал фотографии с места крушения. Глава Ставропольского края подчеркнул, что, согласно оперативным данным, жертв и разрушений нет, а летчики успели катапультироваться. Губернатор добавил, что информация уточняется, пообещал держать жителей в курсе и призвал не доверять непроверенным источникам.
В комментариях к обоим постам местные жители интересовались причиной случившегося и радовались, что летчики выжили. Им пожелали скорейшего выздоровления.
Самолеты
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