Происшествия 19 апреля 2024, 07:38 Двух летчиков упавшего в Ставропольском крае самолета нашли и отправили в больницу Владимиров: двух летчиков упавшего в Ставрополье самолета нашли живыми Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров / Telegram

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Двое летчиков из экипажа самолета, который рухнул в Красногвардейском округе Ставропольского края, нашли живыми. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Владимир Владимиров.

«Они живы, везем в больницу», — написал он.

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Глава региона добавил, что на место происшествия выехали «все службы».

О падении самолета в поле Владимиров информировал в 06:57. Он опубликовал фотографии с места крушения. Глава Ставропольского края подчеркнул, что, согласно оперативным данным, жертв и разрушений нет, а летчики успели катапультироваться. Губернатор добавил, что информация уточняется, пообещал держать жителей в курсе и призвал не доверять непроверенным источникам.

В комментариях к обоим постам местные жители интересовались причиной случившегося и радовались, что летчики выжили. Им пожелали скорейшего выздоровления.