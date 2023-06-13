Эксклюзив 13 июня 2023, 12:34 Один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве Источник «360»: в результате пожара на рынке «Садовод» в Москве пострадал один человек Пресс-служба МЧС

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Один человек пострадал на рынке «Садовод» в Москве в результате пожара. Об этом «360» сообщил источник в оперативных службах.

По предварительной информации, пострадавший отравился продуктами горения. В каком состоянии он находится, неизвестно, потребовалось ли ему госпитализация, также не сообщается.

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Пожар вспыхнул на рынке «Садовод» утром 13 июня. Огонь охватил три павильона: там горели головные уборы, нижнее белье и другая одежда, затем пламя перекинулось на крышу. Продавцы хватали свой товар и выбегали на улицу. По словам одного из очевидцев, пожар мог начаться из-за неисправности проводки — ЧП произошло после короткого замыкания. Представители МЧС оперативно приехали на место, они локализовали возгорание на площади 30 квадратных метров.

«Садовод» является одним из крупнейших рынков Москвы. На его территории расположены около восьми тысяч магазинов. Рынок ежегодно посещают более 36 миллионов человек.