Эксклюзив 13 июня 2023, 11:46 Пожар перекинулся на крышу «Садовода» Источник «360»: спасатели пытаются спасти от огня крышу «Садовода» Пресс-служба МЧС

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Спасатели отправились на крышу здания рынка «Садовод», ее пытаются спасти от огня. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В осуществлении задуманного им мешают припаркованные около рынка машины, их просят эвакуировать.

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О пожаре стало известно утром 13 июня. Там загорелись три павильона, сработала пожарная сигнализация. В распоряжении «360» оказались кадры с места случившегося. На них видно, что продавцы стали хватать товар и выбегать на улицу. Представители МЧС оперативно приехали на место ЧП и начали тушить огонь.

Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются. «Садовод» находится на МКАД, на юге города. Рынок располагается на территории в 40 гектаров и вмещает в себя около восьми тысяч магазинов. Каждый год его посещают более 36 миллионов покупателей, уточнило РИА «Новости».