Эксклюзив 13 июня 2023, 11:02 Пожар начался на рынке «Садовод» в Москве «360»: пожар возник на рынке «Садовод»

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Утром 13 июня пожар начался внутри рынка «Садовод». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника «360», загорелись три павильона. Кадры с горящим рынком опубликовали в Сети. На них видно, что пламя полыхает в одной из торговых точек, сработала сигнализация.

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Часть людей начала покидать помещение, другие остались смотреть. Продавцы в спешке хватали свой товар и убегали.

Суля по кадрам, все произошло на седьмой линии. Там в огне оказались головные уборы и нижнее белье. Известно, что на место уже приехали спасатели.

Сейчас у МЧС работает три водных ствола. Подробности случившегося уточняются.