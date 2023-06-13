Эксклюзив 13 июня 2023, 11:54 Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализировали МЧС России: пожар на «Садоводе» в Москве локализировали

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Спасателям удалось локализовать пожар на рынке «Садовод» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 11:43 пожар локализован на площади 30 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

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По данным МЧС России, в результате случившегося никто не пострадал. Пожар возник утром 13 июня, огонь распространился на три павильона: там горели головные уборы, нижнее белье и другая одежда. Продавцы спасали свой товар и выбегали на улицу.

Один из очевидцев сообщил «360», что появилась информация о неисправности проводки. Якобы из-за нее произошло короткое замыкание и начался пожар. Официальной информации на этот счет пока нет.

«Садовод» является одним из крупнейших рынков Москвы, там находятся порядка восьми тысяч магазинов. Ежегодно туда приходят более 36 тысяч покупателей. Правоохранительные органы сейчас выясняют все причины и обстоятельства случившегося.