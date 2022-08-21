Система ПВО сработала на подходе к Бельбеку в Крыму

Система противовоздушной обороны (ПВО) поразила цели у аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

«Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он попросил всех сохранять спокойствие, а также как можно меньше снимать на видео работу систем противовоздушной обороны. Развожаев призвал не выкладывать ролики в соцсети.

«Если уж снимаете, то без привязки к местности», — попросил губернатор.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил о росте числа провокаций на полуострове. Он заявил, что американские власти намерены одобрить наращивание провокаций со стороны украинских нацистов. Действовать планируют на территории Крыма с применением западного вооружения. По словам Мурадова, провокации в Крыму подведут черту над неким рубежом в конфликте.