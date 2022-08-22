Системы ПВО снова сработали в Крыму

Украинские военные снова попытались атаковать Крым. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что в некоторых соцсетях стали писать о сигнале воздушной тревоги в Казачьей бухте. По словам губернатора, речь идет о сигнале, прозвучавшем в воинской части. Это оповещение Развожаев назвал внутренним сигналом о режиме боевой готовности.

«В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — подчеркнул он.

Ранее Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО на подходе к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории. По его словам, вооружение поразило все цели. Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также стараться не снимать и не выкладывать в соцсети работу систем противовоздушной обороны.