Происшествия 01 апреля 2024, 18:28 Очередной беспилотник сбили под Белгородом Минобороны: украинский дрон уничтожили в Белгородской области Pxhere

Читать 360tv в

Белгородская область 1 апреля не раз оказалась под ударом Вооруженных сил Украины. Очередной дрон уничтожили над регионом около 16:30, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — передали в ведомстве.

Реклама

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали дрон.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ. В регионе звучала сирена воздушной тревоги. Боевики обстреляли село Поповку в Краснояружском районе, ударами повредило линии электропередачи и газоснабжения. Без света остались восемь населенных пунктов.

В результате атаки на Белгород и Белгородский район пострадали девять человек. В нескольких домах выбило окна.