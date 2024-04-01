01 апреля 2024, 18:28
Очередной беспилотник сбили под Белгородом
Минобороны: украинский дрон уничтожили в Белгородской области
Белгородская область 1 апреля не раз оказалась под ударом Вооруженных сил Украины. Очередной дрон уничтожили над регионом около 16:30, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — передали в ведомстве.
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Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали дрон.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ. В регионе звучала сирена воздушной тревоги. Боевики обстреляли село Поповку в Краснояружском районе, ударами повредило линии электропередачи и газоснабжения. Без света остались восемь населенных пунктов.
В результате атаки на Белгород и Белгородский район пострадали девять человек. В нескольких домах выбило окна.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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