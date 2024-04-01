01 апреля 2024, 16:55
Силы ПВО сбили 17 украинских снарядов над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили 17 снарядов РСЗО Vampire
Над территорией Белгородской области сбили 17 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там уточнили, что их выпустили из РСЗО Vampire.
Попытку атаковать российские территории пресекли около 16:00.
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«Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — отметили в министерстве.
Чуть ранее губернатор Вячеслав Гладков предупредил жителей Белгорода и района о ракетной опасности. Он призвал людей укрыться в помещениях с надежными стенами.
Минобороны РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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