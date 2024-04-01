Важное 01 апреля 2024, 18:16 Девять жителей Белгорода пострадали в результате обстрела ВСУ Губернатор Гладков: девять белгородцев пострадали из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгород и Белгородский район. В результате атаки пострадали как минимум девять местных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма», — указал он.

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Гладков отметил, сто еще семь человек получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На подлете к Белгороду средства противовоздушной обороны сбили 17 воздушных целей. Губернатор добавил, что из-за удара ВСУ пострадали восемь многоквартирных домов, три частных жилых дома и школа. В школе № 41 в результате прилета сильно посекло фасад — побило плитку, выбило порядка 20 окон. Повреждения также получили два автомобиля, еще один полностью сгорел.

Ранее системы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire. Ракетную атаку зафиксировали утром 31 марта.