Происшествия 01 апреля 2024, 17:23 Восемь поселков под Белгородом остались без света после обстрела ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Поповку, повреждена линия электропередачи Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

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Село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области 1 апреля оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что повреждена линия электропередачи.

«Под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка», — написал он.

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Помимо этого, повреждения получила линия газоснабжения в Поповке. Аварийные службы приступят к ликвидации аварий после того, как все согласуют с Министерством обороны России. Никто из жителей не пострадал.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запускали сигнал ракетной опасности. Жителей просили спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон. Сирена проработала почти час. Силы ПВО сбили 17 украинских снарядов над регионом.