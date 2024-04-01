01 апреля 2024, 17:23
Восемь поселков под Белгородом остались без света после обстрела ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли Поповку, повреждена линия электропередачи
Село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области 1 апреля оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что повреждена линия электропередачи.
«Под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка», — написал он.
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Помимо этого, повреждения получила линия газоснабжения в Поповке. Аварийные службы приступят к ликвидации аварий после того, как все согласуют с Министерством обороны России. Никто из жителей не пострадал.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе запускали сигнал ракетной опасности. Жителей просили спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон. Сирена проработала почти час. Силы ПВО сбили 17 украинских снарядов над регионом.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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