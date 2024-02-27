Эксклюзив 27 февраля 2024, 22:52 Появились подробности предсмертной операции бизнесмена Гаврилова Добровинский: Хайдаров не оперировал продюсера Гаврилова за 10 дней до смерти Pixabay

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Умерший после перенесенной операции на желудке московский продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов обращался за медицинской помощью в клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова, но занимался им другой специалист. Об этом «360» заявил представляющий интересы врача адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что предпринимателю провели операцию в клинике его подзащитного, но после этого пациент обратился в другое медицинское учреждение, где также провели оперативное вмешательство.

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«Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока похоже, это очередная попытка очернить Тимура», — заявил Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что слава его подзащитного многим не дает покоя. Он не исключил, что это очередная попытка добиться от хирурга выплаты денег, которая пока не увенчалась успехом ни у певиц, ни у их защитников.

Тимур Хайдаров в комментарии РЕН ТВ заявил, что не выполняет внутриполостные операции и не распространяет информацию о пациентах.

«Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», — подчеркнул хирург.

Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после операции, которую ему провели клинике Хайдарова. По данным СМИ, предпринимателю стало плохо через три дня после выписки, но в больницу ехать отказался. Предварительной причиной смерти назвали заражение крови.

Родственники Гаврилова посчитали, что врачи клиники Хайдарова провели некачественную операцию и пообещали обратиться в суд.