Происшествия 28 февраля 2024, 12:35 Бастрыкин запросил доклад о смерти продюсера Гаврилова после операции Глава СК Бастрыкин запросил доклад о смерти продюсера Гаврилова после операции РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки обстоятельства смерти продюсера Петра Гаврилова после операции в одной из известных городских клиник. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Перенесший операцию на желудке в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова предприниматель и продюсер Петр Гаврилов умер спустя 10 дней после выписки. Мужчина говорил о том, что ему тяжело дышать и он чувствует боль в районе груди и живота. Однако ехать в больницу он отказался.

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Учитывая эти обстоятельства, Бастрыкин поручил руководителю столичного СК Андрею Стрижову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего.

Как стало известно, родственники Гаврилова считают виновным в гибели бизнесмена врачей клиники Хайдарова. Помимо этого, они собираются подать иск в суд.

Представляющий интересы врача адвокат Александр Добровинский объяснил в беседе с «360», что Гаврилову действительно сделали операцию в клинике его подзащитного, но после этого предприниматель обратился за услугами в другое медицинское учреждение, где также провели оперативное вмешательство.

«Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока, похоже, это очередная попытка очернить Тимура», — заявил Добровинский.

Сам хирург Хайдаров в интервью с РЕН ТВ заявил, что не делает внутриполостные операции и более того — не распространяет информацию о своих пациентах.

Ранее злоумышленники попытались запугать адвоката звездного хирурга с помощью кислоты.