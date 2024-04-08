Происшествия 08 апреля 2024, 20:33 Обрушение моста в Вязьме оставило без газа тысячи местных жителей Около 8,8 тысячи человек остались без газа после обрушения моста в Вязьме Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram

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Сети газоснабжения получили серьезные повреждения из-за обрушения моста в Вязьме. От газа отключили 69 юридических лиц, пять котельных и около 8,8 тысячи физических лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.

«Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения. <...> От газа отключили потребителей Вяземского и Темкинского районов. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы», — указали в ведомстве.

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По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте обрушения работают аварийные бригады.

Мост рухнул в Вязьме в понедельник, 8 апреля, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. Жертвой обрушения стала одна женщина, пятерых пострадавших госпитализировали. Следственный комитет завел уголовное дело. Видео момента обрушения путепровода в Вязьме появилось в Сети.