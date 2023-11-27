Важное 27 ноября 2023, 10:31 Режим ЧС объявили в Крыму из-за шторма Глава Крыма Аксенов: в республике объявили режим ЧС из-за стихии РИА «Новости»

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В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что режим распространяется на территории «определенных муниципальных образований», но не уточнил, каких именно.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС», — написал Аксенов.

Скорость ураганного ветра в Крыму за последние сутки достигала 144 километров в час. Из-за обрыва линий электропередачи без света остались более 400 тысяч жителей. По данным советник главы республики Олега Крючкова, в результате стихии один человек погиб. Еще четверо пострадали.

Ущерб только начали оценивать, но уже понятно, что он будет очень большим: по словам Крючкова, такого шторма в Крыму не было никогда.

Понедельник, 27 ноября, объявили в Крыму выходным. Жителей попросили по возможности не выезжать из дома на личном автомобиле.