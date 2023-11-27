Экология 27 ноября 2023, 06:48 Гидрометцентр объявил в Крыму штормовое предупреждение Гидрометцентр сообщил об ураганном ветре до 40 м/с на западном побережье Крыма РИА «Новости»

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Ураганный ветер в Крыму начнет стихать 28 ноября. До этого времени на полуострове продолжит действовать штормовое предупреждение. Скорость ветра достигнет 40 метров в секунду, сообщил Гидрометцентр региона.

Непогода связана с прохождением средиземноморского циклона. Сильные дожди, начавшиеся в воскресенье, 27 ноября перейдут местами в мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. В течение суток спрогнозировали ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер скоростью 28-33 метра в секунду, местами до 35-40 метров в секунду.

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В Симферополе днем и ночью температура воздуха составит 0…+2 градуса, в Севастополе — +3…+5 градусов. Юго-западный ветер начнет стихать в Крыму 28 ноября. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью его скорость опустится до 8-13, местами 15-20 метров в секунду.

Понедельник на полуострове объявили нерабочим днем. В регионе размыло дороги, около 40 тысяч человек остались без света.