Происшествия 13 марта 2024, 15:15 Новошахтинский НПЗ остановили после атаки БПЛА Голубев сообщил об остановке Новошахтинского НПЗ после атаки БПЛА

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Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов остановили после атаки украинских беспилотников, которая произошла 13 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным главы региона, в результате работы дежурных систем радиоэлектронной борьбы БПЛА упали на территорию завода. В результате падения обломков пострадавших нет.

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Утром Голубев сообщил, что три дрона ВСУ уничтожили на подлете к Новошахтинску. Украинские военные также ударили по Рязанскому нефтезаводу.

Очевидец атаки рассказал, что видел пять беспилотников. Другой местный житель сообщил, что слышал, как сработала система ПВО. После удара по заводу начался пожар.