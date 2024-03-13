13 марта 2024, 15:15
Новошахтинский НПЗ остановили после атаки БПЛА
Голубев сообщил об остановке Новошахтинского НПЗ после атаки БПЛА
Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов остановили после атаки украинских беспилотников, которая произошла 13 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По данным главы региона, в результате работы дежурных систем радиоэлектронной борьбы БПЛА упали на территорию завода. В результате падения обломков пострадавших нет.
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Утром Голубев сообщил, что три дрона ВСУ уничтожили на подлете к Новошахтинску. Украинские военные также ударили по Рязанскому нефтезаводу.
Очевидец атаки рассказал, что видел пять беспилотников. Другой местный житель сообщил, что слышал, как сработала система ПВО. После удара по заводу начался пожар.
Заводы
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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