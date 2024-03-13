Эксклюзив 13 марта 2024, 15:04 «Они четко с востока шли». Очевидцы рассказали о налете украинских беспилотников в Рязани Очевидец налета дронов в Рязани: беспилотники следовали четко с востока РИА «Новости»

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Рязанский нефтезавод подвергся налету украинских беспилотников. Атака произошла утром 13 марта. Подробностями ЧП в беседе с «360» поделились местные жители, ставшие очевидцами пролета БПЛА.

Первый дрон заметили около 06:30

«Когда это случилось, я как раз пришел на работу. Беспилотники пролетели над нашим предприятием. Мы их видели. Часть по камерам наблюдения отследили», — поделился один из горожан.

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По его словам, первый беспилотник заметили около 06:30, затем с небольшим интервалом пролетели еще два.

«Они следовали с востока, вдоль дороги, которая ведет от КПП на внутреннюю территорию, над нашими производственными цехами. Всего пять мы насчитали», — уточнил собеседник «360».

Мужчина добавил, что испугался за своих близких, потому что увидел, что беспилотники направились в сторону жилых домов. Потом раздались взрывы, когда дроны достигли НПЗ, куда они, скорее всего, и летели.

«Хлопок было слышно. Нефтезавод от нас примерно в трех километрах, это навскидку. Слышно было первый и потом еще два взрыва. Стоял дым, потом заметили пламя. По направлению — строго с востока на запад они шли», — подчеркнул очевидец.

Было страшно за жилые дома

Еще одна местная жительница отметила, что дроны пролетели над предприятием, где работает ее супруг, а затем направились мимо жилых домов в сторону нефтезавода.

«Над КПП прямо пролетали, ребята считали. Их предприятие не пострадало. И восточное направление было — с востока летели», — добавила женщина.

По ее словам, многие из ее знакомых слышали звуки взрывов, но лично она в этот момент спала. О летящих дронах ей уже рассказал муж.

«Он переживал, потому что после предприятия, на котором она работает, идет наш поселок, а дальше нефтезавод. И беспилотники пролетели над их объектом и направились дальше. Думали, что в сторону жилых домов, но они конкретно полетели в сторону нефтезавода», — отметила собеседница «360».

По звуку поняли, что работает ПВО

Другой местный житель рассказал, что слышал утром похожие на взрывы звуки. По его словам, он сразу подумал, что это связано с работой противовоздушной обороны.

«Я по звуку понял, что ПВО работала. Сам в этот момент был на улице, где и что произошло в тот момент — непонятно было», — рассказал мужчина.

Данные об атаке на Рязанский нефтезавод утром опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. Он уточнил, что в результате удара БПЛА на объекте начался пожар.

В 11:13 глава области сообщил о ликвидации возгорания на заводе. Также Малков привел информацию о двоих пострадавших. Они получили ранения рук.

«Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает. Благодарю все службы за оперативную и профессиональную работу», — заключил губернатор.

Источник РИА «Новости» утверждал, что НПЗ в Рязани атаковали четыре украинских беспилотника. Официально данные об этом не подтверждали.

В Минобороны сообщали, что в течение минувшей ночи и утром 13 марта дежурные средства перехватили и уничтожили 58 беспилотников над шестью регионами (информация на 09:38, — прим. ред.)

Над Белгородской областью сбили 11 дронов, над Брянской — восемь, 29 — над Воронежской, восемь — над Курской, один — над Ленинградской и еще один — над Рязанской областью.