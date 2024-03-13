13 марта 2024, 08:42
Власти подтвердили атаку дронов на Рязанский нефтезавод
Губернатор Малков: Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие
Крупный пожар на Рязанском нефтезаводе спровоцировала атака БПЛА. Пострадали люди, сообщил губернатор области Павел Малков в своем Telegram-канале.
«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — объявил он.
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Губернатор выехал к месту происшествия. По его словам, на предприятии работают оперативные службы.
Атаку произвели предположительно тремя дронами, сообщил Telegram-канал «112». Они повредили две установки по первичной переработке нефтепродуктов АО «Рязаньнефтепродукт» и спровоцировали пожар площадью не менее 200 квадратных метров. Медицинская помощь, по информации канала, потребовалась двоим.
Проезд в сторону предприятия перекрыли. Госавтоинспекторы останавливали личный автотранспорт и пропускали только машины специальных служб.
Беспилотники
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