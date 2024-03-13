Происшествия 13 марта 2024, 08:42 Власти подтвердили атаку дронов на Рязанский нефтезавод Губернатор Малков: Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Крупный пожар на Рязанском нефтезаводе спровоцировала атака БПЛА. Пострадали люди, сообщил губернатор области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — объявил он.

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Губернатор выехал к месту происшествия. По его словам, на предприятии работают оперативные службы.

Атаку произвели предположительно тремя дронами, сообщил Telegram-канал «112». Они повредили две установки по первичной переработке нефтепродуктов АО «Рязаньнефтепродукт» и спровоцировали пожар площадью не менее 200 квадратных метров. Медицинская помощь, по информации канала, потребовалась двоим.

Проезд в сторону предприятия перекрыли. Госавтоинспекторы останавливали личный автотранспорт и пропускали только машины специальных служб.