Происшествия 13 марта 2024, 10:42 Системы РЭБ уничтожили три беспилотника в Ростовской области Голубев: системы РЭБ уничтожили три беспилотника на подлете к Новошахтинску РИА «Новости»

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Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотника на подлете к городу Новошахтинску в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА», — указал губернатор.

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Голубев добавил, что дежурные службы пока уточняют, есть ли последствия на земле.

В ночь на 13 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках, замеченных над Курском. Дроны сбили над городом средства противовоздушной обороны. Глава региона поблагодарил российских защитников.

Также утром 13 марта атаке БПЛА подвергся нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предприятию ударили четыре дрона, это привело к возгоранию на двух установках для переработки нефтепродуктов.