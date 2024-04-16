Происшествия 16 апреля 2024, 17:21 Несколько домов пострадали из-за удара ВСУ по поселку под Курском Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

К счастью, обошлось без жертв. Глава Курской области отметил, что в результате удара пострадали несколько жилых домов, а также магазин и личные автомобили.

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«Продолжается подомовой обход», — указал Старовойт.

Он также пообещал, что власти окажут местным жителям помощь в восстановлении и ремонте имущества.

В тот же день ВСУ совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко. Украинские военные попытались подорвать парламентария, но тот выжил. Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее очередным терактом со стороны Украины, сообщил RT.

Ранее украинские боевики обстреляли белгородское село Поповка и повредили линию электропередачи. Из-за атаки местные жители остались без света.