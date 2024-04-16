Важное 16 апреля 2024, 14:34 Депутата Акимовского окружного совета подорвали в Запорожской области Рогов: в Запорожье ВСУ попытались подорвать местного депутата РИА «Новости»

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Боевики ВСУ подорвали депутата Акимовского окружного совета в Запорожской области Антона Якименко. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Очередной теракт в Запорожской области», — написал он.

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По информации Рогова, за терактом стоит украинская сторона. Якименко является членом партии «Единая Россия», он входил в первую тройку избирательного списка фракции на выборах в местные органы власти. Рогов добавил, что депутат руководит подразделением государственного унитарного предприятия «ГЗО» «Акимовское».

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