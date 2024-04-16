16 апреля 2024, 14:34
Депутата Акимовского окружного совета подорвали в Запорожской области
Рогов: в Запорожье ВСУ попытались подорвать местного депутата
Боевики ВСУ подорвали депутата Акимовского окружного совета в Запорожской области Антона Якименко. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Очередной теракт в Запорожской области», — написал он.
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По информации Рогова, за терактом стоит украинская сторона. Якименко является членом партии «Единая Россия», он входил в первую тройку избирательного списка фракции на выборах в местные органы власти. Рогов добавил, что депутат руководит подразделением государственного унитарного предприятия «ГЗО» «Акимовское».
Ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал житель Апатитов. После покушения главу региона доставили в больницу и прооперировали. Чибис получил ножевое ранение в живот, но врачам удалось его спасти. Губернатора выписали из госпиталя 13 апреля.
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