Происшествия 16 апреля 2024, 16:32 Запорожский депутат выжил после покушения Депутат Якименко выжил после покушения в Запорожской области

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Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко выжил после покушения. Об этом РИА «Новости» рассказали в администрации Акимовки.

«Якименко жив», — констатировал собеседник издания.

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Он уточнил, что на месте ведутся следственные действия. Пострадал ли депутат, неизвестно.

О покушении боевиков ВСУ на запорожского депутата ранее сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал случившееся «очередным терактом» и также не предоставил информации о состоянии Якименко. Известно, что взрывное устройство пришло в действие, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать свою машину во двор. Взрывчатку прикрепили к воротам примерно на уровне головы.

Рогов подчеркнул, что парламентарий — член партии «Единая Россия», входит в первую тройку избирательного списка фракции на выборах в местные органы власти.