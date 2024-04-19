Происшествия 19 апреля 2024, 18:09 Непогода не нарушила работу московских аэропортов Unsplash

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Московские аэропорты продолжили работать в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

Невзирая на сильный дождь, в «Домодедово» не отменяли и не задерживали рейсы. Собеседники агентства пояснили, что это «всепогодный аэропорт», укомплектованный необходимым количеством сотрудников и техники с учетом разных метеоусловий. Производственные системы работают стабильно, самолеты выпускают и принимают по плану.

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Примерно то же самое рассказали в «Жуковском» и «Шереметьево».

«В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме», — информировал представитель аэропорта «Жуковский».

В «Шереметьево» отметили, что задержек рейсов и других проблем нет.

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